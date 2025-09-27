Le campane della guerra e il ritorno della storia
Nel primo libro degli Annales, Tacito racconta di come il popolo vive i momenti di grandi cambiamenti in cui si scrive la Storia: "A Roma, tutto tranquillo: ricorrevano sempre gli stessi nomi di magistrati. I più giovani erano nati dopo la vittoria di Azio e anche la maggior parte dei vecchi nel pieno delle guerre civili: chi ancora restava che avesse visto la repubblica?". La domanda di Tacito mi porta a ricordare il tema della guerra che dovremmo avere tutti a cuore se ancora vogliamo vivere in pace. Chi l'ha vissuta ed è vivo ha oltre novant'anni. I più se ne sono andati. Chi si ricorda gli orrori e le miserie della guerra? Sempre meno persone e, quindi, di fare la guerra si torna a parlare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
