Le altre di C rigettato il ricorso del Trapani sulla penalizzazione | Antonini tuona sui social e ipotizza il Tar

Tempo di lettura: 3 minuti Nessuno scossone alla classifica del girone C di Serie C. Così ha deciso il Collegio di Garanzia del Coni, che ha  rigettato il ricorso presentato dalla Trapani contro il -8 in classifica, scomodo retaggio dello scorso torneo per la nota vicenda dei crediti d’imposta inesistenti acquistati dal club siciliano. Alla vigilia della trasferta di Benevento, i granata restano quindi a 4 punti in classifica dovendo fare i conti con il pesante fardello del -8.  “ La Prima Sezione del Collegio di Garanzia – si legge nella sentenza – presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, HA RIGETTATO, CON CONFERMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, il ricorso iscritto al R. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

