Nessuno scossone alla classifica del girone C di Serie C. Così ha deciso il Collegio di Garanzia del Coni, che ha rigettato il ricorso presentato dalla Trapani contro il -8 in classifica, scomodo retaggio dello scorso torneo per la nota vicenda dei crediti d'imposta inesistenti acquistati dal club siciliano. Alla vigilia della trasferta di Benevento, i granata restano quindi a 4 punti in classifica dovendo fare i conti con il pesante fardello del -8. " La Prima Sezione del Collegio di Garanzia – si legge nella sentenza – presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all'esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, HA RIGETTATO, CON CONFERMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, il ricorso iscritto al R.

Le altre di C, rigettato il ricorso del Trapani sulla penalizzazione: Antonini tuona sui social e ipotizza il Tar