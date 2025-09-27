Il progetto di un adattamento live-action di Come To Train Your Dragon prodotto da DreamWorks sta suscitando grande interesse, soprattutto riguardo alla possibile introduzione di un personaggio fondamentale come Valka, la madre di Hiccup. L’attesa si concentra sulla scelta dell’attrice che interpreterà questo ruolo, considerando l’importanza della figura in una narrazione che mira a espandere e approfondire il mondo di Berk con una prospettiva più realistica e coinvolgente. le implicazioni del casting per il ruolo di valka. l’importanza del personaggio nella saga. Valka riveste un ruolo cruciale nel sequel, rappresentando una figura forte, affettuosa e complessa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Le 10 attrici ideali per interpretare valka, la mamma di hiccup in dragons 2