Lazio nel caos | due calciatori stanno per finire fuori rosa

Rompipallone.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra ancora lontano il bel tempo in casa Lazio dove sta per scoppiare un nuovo caos con due giocatori in bilico. Perso il derby contro la Roma, la Lazio dovrà rialzare la china. I biancocelesti dopo aver perso all’esordio in campionato contro il Como e il successo contro il Verona in casa, proviene da due sconfitte contro Sassuolo e – come detto – Roma. Un ruolino di marcia infelice e che non ha sicuramente aiutato a ridare linfa a un ambiente spento dopo i noti fatti del mercato estivo in cui i biancocelesti non hanno potuto investire, ma solo cedere. Maurizio Sarri potrà lavorare altri due giorni con la sua squadra in quanto i capitolini chiuderanno la quinta giornata di Serie A con il monday night contro il Genoa a Marassi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

lazio nel caos due calciatori stanno per finire fuori rosa

© Rompipallone.it - Lazio nel caos: due calciatori stanno per finire fuori rosa

In questa notizia si parla di: lazio - caos

Caos Lazio, costretta a rimandare la conferenza stampa di Sarri: nessun giornalista era ammesso

Caos Treni, appello dei pendolari di Umbria e Lazio: “Così si nega il diritto alla mobilità e si condannano i territori all'isolamento”

Lazio, due persone morte sotto un treno in poche ore: caos sulla rete ferroviaria

lazio caos due calciatoriCaos derby: costretto ad operarsi, tempi di recupero lunghissimi - La Lazio ha iniziato malissimo la stagione anche a causa del blocco del mercato estivo: ora per Sarri ci sono altri problemi molto seri. Da calciomercato24.com

lazio caos due calciatoriCaso: "Alla Lazio ho lanciato anche Nesta. E per due volte ho dribblato la morte" - L'ex centrocampista ha vinto uno scudetto con l'Inter: "Ma la salvezza con i biancocelesti da - Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Caos Due Calciatori