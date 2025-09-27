Lazio in emergenza | riecco Vecino e Basic Sarri valuta pure Gila mediano

A metà campo i due rientri col rebus della tenuta. Contro il Genoa il difensore come garanzia in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lazio, Sarri agli sgoccioli: contro il Genoa emergenza totale

lazio emergenza riecco vecinoLazio in emergenza: riecco Vecino e Basic. Sarri valuta pure Gila mediano - Contro il Genoa il difensore come garanzia in più Lazio in emergenza, Maurizio Sarri cambia modulo e valuta le soluzioni in mediana. Da gazzetta.it

lazio emergenza riecco vecinoLazio, buone notizie dall’infermeria: Vecino è pronto a tornare in campo contro il Genoa - Dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto ai box dall’8 agosto e diverse incertezze sul ritorno in campo, nelle ultime ore possiamo tirare un sospiro di sollievo in un momento di massima emergenza a ... Riporta laziopress.it

