Lazio in emergenza | riecco Vecino e Basic Sarri valuta pure Gila mediano

A metà campo i due rientri col rebus della tenuta. Contro il Genoa il difensore come garanzia in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio in emergenza: riecco Vecino e Basic. Sarri valuta pure Gila mediano

In questa notizia si parla di: lazio - emergenza

Nel Lazio mancano 959 medici di famiglia: “Emergenza diffusa, serve una strategia strutturale”

Lotta alle dipendenze da sostanze: il Lazio in bilico tra emergenza e riforma

Lazio, Sarri agli sgoccioli: contro il Genoa emergenza totale

Lazio, emergenza a centrocampo: Sarri riconvoca Basic, Dele rischia l’esclusione https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/26/news/lazio_sarri_emergenza_basic-424873566/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Quella che si presenterà a Genova per sfidare la squadra di Patrick Vieira sarà una Lazio in emergenza. #ANSA Vai su Facebook

Lazio in emergenza: riecco Vecino e Basic. Sarri valuta pure Gila mediano - Contro il Genoa il difensore come garanzia in più Lazio in emergenza, Maurizio Sarri cambia modulo e valuta le soluzioni in mediana. Da gazzetta.it

Lazio, buone notizie dall’infermeria: Vecino è pronto a tornare in campo contro il Genoa - Dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto ai box dall’8 agosto e diverse incertezze sul ritorno in campo, nelle ultime ore possiamo tirare un sospiro di sollievo in un momento di massima emergenza a ... Riporta laziopress.it