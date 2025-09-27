Lazio Dele-Bashiru escluso dalla lista Serie A? Scontro tra Sarri e il ds Fabiani

Calcionews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

per il reintegro di Basic. Cosa sta succedendo La situazione in casa Lazio si fa sempre più tesa. L’inizio di stagione, con tre sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato, ha generato un clima di allarme e incertezza, trasformando l’ambiente biancoceleste in una vera e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio dele bashiru escluso dalla lista serie a scontro tra sarri e il ds fabiani

© Calcionews24.com - Lazio, Dele-Bashiru escluso dalla lista Serie A? Scontro tra Sarri e il ds Fabiani

In questa notizia si parla di: lazio - dele

Lazio, idee nuove a centrocampo: Sarri prova Dele-Bashiru sulla sinistra

PAGELLE E TABELLINO LAZIO-VERONA 4-0: Taty, è così che si fa. Dele-Bashiru a rilento

PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-LAZIO 1-0: Dele Bashiru mai in partita, Matic torna e domina

lazio dele bashiru esclusoLazio, Dele-Bashiru escluso dalla lista Serie A? Scontro tra Sarri e il ds Fabiani - Cosa sta succedendo La situazione in casa Lazio si fa sempre più tesa. Segnala calcionews24.com

lazio dele bashiru esclusoLazio, Dele-Bashiru a rischio esclusione: Sarri valuta il sacrificio per reinserire Basic? - Le ultimissime Da promessa da valorizzare a possibile escluso dalla lista dei disponibili: il futu ... Si legge su lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Dele Bashiru Escluso