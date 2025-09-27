Lazialità compie 40 anni grande festa in Campidoglio – Foto

27 set 2025

(Adnkronos) – Lazialità festeggia i suoi primi 40 anni di vita. Presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, si è tenuto l’evento celebrativo della storica pubblicazione e simbolo di appartenenza per generazioni di tifosi biancocelesti (FOTO). A condurre la kermesse il giornalista Mauro Mazza, insieme all’ideatore e direttore della rivista, Guido De Angelis. Tra gli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

