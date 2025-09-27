L’AVVERSARIO Stroppa ancora tu? L’ex aquilotto e la beffa playoff | Lo Spezia? Forte

Sport.quotidiano.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla strada dello Spezia ancora l’ex tecnico aquilotto Giovanni Stroppa che, con la sua Cremonese, lo scorso 1° giugno, ha dato a tutti gli spezzini una delle delusioni più atroci nella lunga storia bianca. Nel presentare il match, il tecnico lombardo ha avuto parole di encomio per la formazione bianca e il suo tecnico: "Affronteremo una squadra fortissima che, nello scorso campionato, ha disputato la finale playoff ed è allenata da mister D’Angelo che stimo molto. Lo Spezia sta vivendo un periodo di assestamento, ma si tratta di una formazione di valore sia dal punto di vista fisico che tecnico, con qualità particolari nei calci piazzati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217avversario stroppa ancora tu l8217ex aquilotto e la beffa playoff lo spezia forte

© Sport.quotidiano.net - L’AVVERSARIO. Stroppa ancora tu?. L’ex aquilotto e la beffa playoff: "Lo Spezia? Forte»

In questa notizia si parla di: avversario - stroppa

Cerca Video su questo argomento: L8217avversario Stroppa Tu L8217ex