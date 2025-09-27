L’AVVERSARIO Stroppa ancora tu? L’ex aquilotto e la beffa playoff | Lo Spezia? Forte

Sulla strada dello Spezia ancora l’ex tecnico aquilotto Giovanni Stroppa che, con la sua Cremonese, lo scorso 1° giugno, ha dato a tutti gli spezzini una delle delusioni più atroci nella lunga storia bianca. Nel presentare il match, il tecnico lombardo ha avuto parole di encomio per la formazione bianca e il suo tecnico: "Affronteremo una squadra fortissima che, nello scorso campionato, ha disputato la finale playoff ed è allenata da mister D’Angelo che stimo molto. Lo Spezia sta vivendo un periodo di assestamento, ma si tratta di una formazione di valore sia dal punto di vista fisico che tecnico, con qualità particolari nei calci piazzati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

