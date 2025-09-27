LavrovRussia risponderà se attaccata

19.34 "Putin ha sempre smentito di voler attaccare l'Ue e la Nato. Mosca non ha mai avuto, e non ha, simili intenzioni" Così il ministro degli Esteri russo Lavrov dal podio dell'Onu. Ha aggiunto che qualsiasi aggressione contro la Russia "sarà accolta con una risposta decisiva".Sulla Ucraina ha detto che il Cremlino è pronto a negoziare con Kiev per risolvere il conflitto. Ha condannto l'attacco del 7 ottobre di Hamas,dicendo però che "non vi è alcuna giustificazione per brutali uccisioni di palestinesi da parte di Israele". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it