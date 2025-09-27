Lavori stradali i cantieri della settimana

Nuovi allacci all’acquedotto in via Poccetti, via dell’Argin Secco e via Michetti. Anche interventi di regolazione idraulica in via Nuova di Pozzolatico e la posa di un cavo della bassa tensione in via del Piaggione e piazza Cestello. Sono i principali lavori della prossima settimana. Ecco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - stradali

I lavori stradali sulla A19 saranno eseguiti di notte per ridurre i disagi

Lavori stradali a Padova, alcune vie interessate anche per due mesi: l'elenco

Lavori stradali a Bologna: tutti i cantieri in partenza e in corso dal 28 luglio

Lavori stradali presso “La strada dei Pini”: divieto di sosta, fermata e transito Al fine di garantire l'esecuzione dei lavori stradali, con Ordinanza Dirigenziale di oggi si dispone il divieto di sosta, fermata e transito nella Strada dei Pini (tratto interessato dalle rad - facebook.com Vai su Facebook

#LavorinCorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: https://comune.firenze.it/novita/comunicati/lavori-alla-rete-fognaria-dei-pandofini-e-alla-rete-gas-sgambati… Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: https://comune.fi.it/app/if #Firenz - X Vai su X

Firenze, cantiere Publiacqua e altri interventi: i lavori della settimana strada per strada - Tra i lavori della settimana a Firenze continuano i lavori di sostituzione dell’acquedotto realizzati da Publiacqua con fondi PNRR: è iniziata domenica 14 settembre, è prevista l'istituzione dei provv ... Scrive 055firenze.it

Firenze, dal lungarno a via Sgambati: i lavori della settimana strada per strada - Nuovi allacci alla fognatura in via dei Pandolfini e alla rete di distribuzione del gas in via Sgambati, il rifacimento di un muro in via delle Sentinelle: sono alcuni dei lavori in programma in ... Lo riporta 055firenze.it