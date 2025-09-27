Lavori nelle case popolari Cantieri verso il traguardo Assegnazioni da febbraio
Una dozzina di appartamenti già consegnati e altri da assegnare a partire da febbraio 2026. Prosegue, pur se con qualche ritardo sulla tabella di marcia, il piano di riqualificazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) con i fondi europei. Il sindaco Marco Panieri, accompagnato dal presidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi, e dall’assessora al Welfare, Daniela Spadoni, ha compiuto l’altro giorno un sopralluogo nei cantieri attivi in città finanziati dal Fondo nazionale complementare ‘Sicuro, verde e sociale’ del Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza. Come noto, il programma iniziato ormai diversi anni fa e destinato a concludersi entro giugno 2026 se non si vuole rischiare di perdere i contributi, ha previsto un investimento complessivo di 13,7 milioni di euro per la riqualificazione di 113 alloggi Erp. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
