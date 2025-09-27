Lavori di ripavimentazione stradale in via Certaldo modifiche alla viabilità dal 29 settembre
Da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre in via Certaldo saranno eseguiti lavori di ripristino della pavimentazione stradale mediante fresatura e posa di conglomerati bituminosi. Si tratta di interventi inseriti nell’ambito del progetto ricostruzione e ristrutturazione delle strade urbane che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Piazza Ugo Bassi, partita la ripavimentazione. Per i lavori sono previste tre fasi distinte
INFO 711: CONSEGNATI QUEST’OGGI I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI N. 60 NUOVI LOCULI E OSSARIETTI CIMITERIALI, OLTRE CHE DI RIPAVIMENTAZIONE E ABBELLIMENTO DELLE AREE ADIACENTI. L’IMPORTO DEL FINANZIAM - facebook.com Vai su Facebook
Anas, al via la prima fase dei lavori di pavimentazione della tangenziale nord ovest - Sarà chiusa al traffico in maniera alternata la corsia di marcia o la corsia di sorpasso in tratti saltuari per una lunghezza massima di 700 metri ... Da gazzettadiparma.it
Formia, al via i lavori per la sicurezza stradale: marciapiedi, abbattimento barriere e riqualificazione urbana - A Formia partiti i lavori per la sicurezza stradale: 300mila euro di fondi comunali per nuovi marciapiedi, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione urbana ... Lo riporta latinaquotidiano.it