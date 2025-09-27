L' auto finisce fuori strada i Vigili del fuoco liberano una donna rimasta incastrata nell' abitacolo

Forlitoday.it | 27 set 2025

Incidente venerdì mattina intorno alle ore 10 in zona Ronco, una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Forli, è intervenuta sulla via Emilia a seguito di un incidente che ha visto coinvolta un sola auto. Arrivati sul posto, i Vigili del fuoco, in collaborazione con i sanitari del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

