Lautaro sempre più nella storia dell’Inter: con la rete segnata questa sera al Cagliari supera Mazzola! Ora è il 5° marcatore di tutti i tempi. Un colpo di testa all’ Unipol Domus che vale molto più di un semplice vantaggio contro il Cagliari. Con la rete siglata nella sfida valida per la 5ª giornata di Serie A, Lautaro Martinez continua a scrivere la storia dell’ Inter, entrando definitivamente tra le leggende del club nerazzurro. Il capitano, attaccante argentino classe 1997, ha infatti superato quota 127 gol ufficiali, sorpassando una colonna come Sandro Mazzola, che si era fermato a 126 reti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro sempre più nella storia dell’Inter: con la rete contro il Cagliari supera Mazzola! Ora è il 5° marcatore di tutti i tempi

