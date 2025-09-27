Lautaro segna supera Mazzola e carica l' Inter | Tutti ci attaccano ma siamo forti

Il Toro si porta a quota 117 reti, è il quinto marcatore nerazzurro all-time in campionato. E "Spillo" Altobelli è solo a 11 gol di distanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lautaro segna, supera Mazzola e carica l'Inter: "Tutti ci attaccano, ma siamo forti"

