Lautaro Martinez apre Pio Esposito chiude | l’Inter passa a Cagliari

Calciomercato.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie alle reti dei suoi attaccanti, i nerazzurri trovano la seconda vittoria consecutiva Prestazione di spessore quella fornita dall’Inter all’Unipol Domus contro il Cagliari. Padroni del gioco sin dalle prime battute, i nerazzurri hanno domato la squadra di Pisacane, colpendola nei momenti topici dell’incontro. Ad aprire le danze è stato Lautaro Martinez al nono minuto di gioco; a mettere il lucchetto al match è stato invece Pio Esposito che, gettato nella mischia da Chivu, ha trovato la zampata vincente valso il suo primo gol in Serie A. (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

lautaro martinez apre pio esposito chiude l8217inter passa a cagliari

© Calciomercato.it - Lautaro Martinez apre, Pio Esposito chiude: l’Inter passa a Cagliari

In questa notizia si parla di: lautaro - martinez

Calhanoglu-Lautaro Martinez, nessun chiarimento! La situazione – SM

Inter, il gesto di Lautaro Martinez sorprende tutti: ora è davvero finita

Valcareggi: «Inter e Juventus rischiano grosso! Bravo Lautaro Martinez»

lautaro martinez apre pioL'Inter passa in trasferta a Cagliari: 0-2. Lautaro e Pio Esposito lanciano i nerazzurri - Chiude i conti Pio Esposito al primo gol in carriera in Serie A ... Come scrive ilgiornale.it

Lautaro Martinez apre, Pio Esposito chiude: l’Inter passa a Cagliari - Grazie alle reti dei suoi attaccanti, i nerazzurri trovano la seconda vittoria consecutiva ... Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Martinez Apre Pio