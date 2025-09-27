Lautaro Martinez apre Pio Esposito chiude | l’Inter passa a Cagliari

Grazie alle reti dei suoi attaccanti, i nerazzurri trovano la seconda vittoria consecutiva Prestazione di spessore quella fornita dall’Inter all’Unipol Domus contro il Cagliari. Padroni del gioco sin dalle prime battute, i nerazzurri hanno domato la squadra di Pisacane, colpendola nei momenti topici dell’incontro. Ad aprire le danze è stato Lautaro Martinez al nono minuto di gioco; a mettere il lucchetto al match è stato invece Pio Esposito che, gettato nella mischia da Chivu, ha trovato la zampata vincente valso il suo primo gol in Serie A. (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

