Lautaro facile segnare al Cagliari ma perché non lo fai mai contro la Juve? l’argentino stroncato ancora

Agevole vittoria dell’Inter di Cristian Chivu che in Sardegna supera il Cagliari col risultato di 2-0. Lautaro Martinez ancora al centro delle polemiche. L’attaccante argentino sblocca la partita con un gol dei suoi, poi dopo un po’ di sofferenza nella ripresa raddoppia Pio Esposito. “Lautaro facile segnare al Cagliari, ma alla Juve?”, l’attaccante argentino stroncato ancora una volta (ANSA) TvPlay.it Giorgio Trobbiani parla a TvPlay della gara, criticando il capitano nerazzurro: “Una vittoria, finalmente, senza troppi pensieri per questa Inter che ora vede da vicinissimo la Juventus. Lautaro torna e segna, contro il Cagliari è più facile che contro la Juventus. 🔗 Leggi su Tvplay.it

