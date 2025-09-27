Lautaro apre Pio Esposito si sblocca | a Cagliari l' Inter ricomincia a correre

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nerazzurri in vantaggio col capitano, nella ripresa raddoppia il gioiello di Chivu, al primo gol in A. I sardi si svegliano troppo tardi e vengono affondati nel loro momento migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lautaro apre pio esposito si sblocca a cagliari l inter ricomincia a correre

© Gazzetta.it - Lautaro apre, Pio Esposito si sblocca: a Cagliari l'Inter ricomincia a correre

In questa notizia si parla di: lautaro - apre

Lautaro Martinez apre, Pio Esposito chiude: l’Inter passa a Cagliari

lautaro apre pio espositoLautaro apre, Pio Esposito si sblocca: a Cagliari l'Inter ricomincia a correre - Nerazzurri in vantaggio col capitano, nella ripresa raddoppia il gioiello di Chivu, al primo gol in A. Secondo gazzetta.it

lautaro apre pio espositoL'Inter passa in trasferta a Cagliari: 0-2. Lautaro e Pio Esposito lanciano i nerazzurri - Chiude i conti Pio Esposito al primo gol in carriera in Serie A ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Apre Pio Esposito