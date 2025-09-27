e i precedenti dell’argentino. L’ Inter di Cristian Chivu è pronta a tornare in campo per la quinta giornata di Serie A affrontando il Cagliari all’Unipol Domus. Dopo il convincente successo interno contro il Sassuolo, i nerazzurri vogliono confermare la loro forza e raccogliere punti fondamentali in chiave classifica. Il tecnico rumeno ritrova una pedina fondamentale: il capitano Lautaro Martinez, assente nelle ultime gare per motivi differenti, è pronto a riprendersi il posto da titolare in attacco accanto a Marcus Thuram, come sottolinea Il Giornale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro al ritorno da titolare per Cagliari Inter, il Toro ha un feeling particolare contro i sardi: i numeri