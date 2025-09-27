Lautaro a Sky Sport | Inter vincitrice con merito gruppo forte e sano Pio Esposito va lasciato crescere
Lautaro a Sky Sport, le parole del capitano nerazzurro dopo il successo di Cagliari: «Vittoria meritata, gruppo forte e sano. Pio va lasciato crescere». Dopo il 2-0 conquistato dall’ Inter sul campo del Cagliari, è stato Lautaro Martinez, attaccante argentino classe 1997 e capitano nerazzurro, a presentarsi ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria. SULLA PARTITA – «Venire qui è sempre difficile, è un campo un po’ piccolo e la gente si fa sempre sentire: era importante giocare con questo atteggiamento. Abbiamo parlato e analizzato tanto, siamo i giusti vincitori perché abbiamo fatto un ottimo lavoro anche se è stata aperta. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: lautaro - sport
Calhanoglu Lautaro, pace fatta tra i due! Inter pronta a ripartire. L’apertura della Gazzetta dello Sport
Monaco Inter, Lautaro e Bonny rimontano i monegaschi e Lookman può aspettare: l’analisi del Corriere dello Sport
Champions Inter, dopo due sconfitte il Corriere dello Sport avverte: la rinascita parte da Lautaro e Barella
Torna capitan Lautaro Martínez Secondo Sky Sport sarà lui il prescelto da mister Chivu per guidare l’attacco nella sfida contro il Cagliari ? Dopo le buone prestazioni di Esposito nelle ultime partite… è giusto vederlo partire dalla panchina ? #Inter # - facebook.com Vai su Facebook
Orgoglio Juve: difende Tudor Allarme Lautaro L’esame di Gimenez Questa la prima pagina di Corriere dello Sport del 20 settembre - X Vai su X
Lautaro a Sky : "Sempre pronti ad attaccare l'Inter, ma il gruppo è forte. Esposito? Dovete lasciarlo tranquillo" - 0 dai nerazzurri, è ovviamente Lautaro Martinez, chiamato davanti alle telecamere di Sky Sport per un commento a caldo sul ... Secondo msn.com
Cagliari-Inter 0-2: video, gol e highlights - Lautaro e la prima gioia in Serie A di Pio Esposito: l'Inter sorride e vince anche a Cagliari. Come scrive sport.sky.it