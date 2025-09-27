Lautaro a Sky Sport | Inter vincitrice con merito gruppo forte e sano Pio Esposito va lasciato crescere

Lautaro a Sky Sport, le parole del capitano nerazzurro dopo il successo di Cagliari: «Vittoria meritata, gruppo forte e sano. Pio va lasciato crescere». Dopo il 2-0 conquistato dall’ Inter sul campo del Cagliari, è stato Lautaro Martinez, attaccante argentino classe 1997 e capitano nerazzurro, a presentarsi ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria. SULLA PARTITA – «Venire qui è sempre difficile, è un campo un po’ piccolo e la gente si fa sempre sentire: era importante giocare con questo atteggiamento. Abbiamo parlato e analizzato tanto, siamo i giusti vincitori perché abbiamo fatto un ottimo lavoro anche se è stata aperta. 🔗 Leggi su Internews24.com

