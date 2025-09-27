L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari. Dopo la vittoria per 2-0 dell’ Inter sul Cagliari, Lautaro Martinez ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Dazn. L’attaccante argentino, classe 1997 e capitano nerazzurro, ha parlato di un successo prezioso in un campo difficile, sottolineando la crescita fisica della squadra e il lavoro quotidiano chiesto da Cristian Chivu. Il Toro si è detto orgoglioso dei gol realizzati e della prestazione collettiva, evidenziando anche l’impatto di Pio Esposito, giovane attaccante che ha trovato la sua prima rete in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro a Dazn: «Pio Esposito? Lasciamolo libero di crescere, è un ragazzo meraviglioso! Sensazioni positive»