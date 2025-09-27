L' attacco in zona rossa | San Leonardo due bar con vetrine spaccate nella stessa notte

"Ancora una volta il quartiere San Leonardo si sveglia sotto attacco - si legge in una nota del team Vannacci Maria Luigia di Parma. Due bar colpiti nella stessa notte (bar San Leonardo e bar Hachiko) vetrine sfondate e danni evidenti. A farne le spese sono ancora una volta i commercianti, che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: zona - rossa

Rissa alla fermata dei pullman, encomio all’autista che l’ha sedata. I sindacati chiedono una zona rossa

Virus West Nile, la zona rossa: “Non creiamo allarmismi, ma facciamo tutti prevenzione”

A Pisa torna la zona rossa. I residenti: “Bene ma non basta, serve una vera strategia”

Troupe Rai di Porta a Porta aggredita da alcuni ragazzi a Padova, in zona rossa, vicino alla stazione. Salvati dalla polizia - facebook.com Vai su Facebook

“Zona Rossa” in San Leonardo: allontanate 5 persone - X Vai su X

San Leonardo zona rossa: 29enne gravato da un provvedimento di espulsione dà in escandescenza. Per lui un divieto di stazionamento nel quartiere e una denuncia per resistenza - Ieri la polizia ha effettuato una serie di controlli sul territorio: pattuglie delle volanti sono state supportate da diversi equipaggi del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia nonché da un eq ... Da gazzettadiparma.it

«Zona rossa» a San Pietro per i funerali del Papa. Strade chiuse anche ai Parioli - Una zona rossa tutta intorno a San Pietro per alzare il livello di sicurezza e disciplinare il transito di fedeli e pellegrini che, da oggi alle 11, si metteranno in fila per porgere l’ultimo saluto a ... Scrive roma.corriere.it