L’Atletico Ascoli aspetta l’Ostiamare di Daniele De Rossi

Poco tempo per riflettere sugli errori commessi e sulle disattenzioni che sono costate le due sconfitte consecutive contro Ancona e Termoli e per l’Atletico Ascoli è già ora di rituffarsi nel clima campionato. L’avversario che arriverà domani alle 15 allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ è di quelli che proprio non servivano in questo momento: la capolista Ostiamare del Presidente Daniele De Rossi che viaggia a punteggio pieno. Per una squadra in crisi di gioco e di risultati, non poteva esserci avversario peggiore. L’Atletico Ascoli terz’ultimo in classifica a quota 2 punti davanti a San Marino e Castelfidardo ancora fermi a zero, sembra la classica vittima predestinata al cospetto della prima della classe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

