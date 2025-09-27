L' Atalanta frena la Juventus a Torino finisce 1-1
AGI - Finisce 1-1 il match tra Juventus e Atalanta, alla prodezza di Sulemana ha risposto Cabal, entrato nella ripresa. Un punto a testa, la Juventus si piazza momentaneamente al secondo posto, a quota 11. Quinto posto per i nerazzurri a quota 9, ancora imbattuti in campionato così come i bianconeri: nel prossimo turno la sfida al Como, ma prima il match contro il Bruges di Champions League. La Signora sfiderà il Villarreal, poi il big match col Milan dell'ex Allegri. I padroni di casa si sono presentati col solito 3-4-2-1, a vincere il ballottaggio in attacco è stato Openda, supportato da Yildiz e Adzic. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: atalanta - frena
Inter, stallo Lookman. Ora l’Atalanta frena: "Decidiamo solo noi»
Lookman Inter, Zazzaroni frena i tifosi: «Nessuna apertura dall’Atalanta, non credo al miracolo»
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Pisa frena l’Atalanta di Juric. David-Vlahovic, regalano i 3 punti alla Juve contro il Parma
Non Solo Calcio. . La Roma vince il derby contro la Lazio ma con tanta fatica, il Verona frena la Juve ma Tudor non ci sta e a fine gara polemizza con l'arbitro, terza vittoria consecutiva del Milan di Max Allegri, il Toro viene umiliato dall'Atalanta in casa e monta - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Atalanta 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it
Juventus-Atalanta 1-1: video, gol e highlights - Nel primo tempo i bianconeri premono fin da subito, colpiscono un palo con un colpo di testa di Kalulu dopo 2' e creano occas ... Scrive sport.sky.it