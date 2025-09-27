AGI - Finisce 1-1 il match tra Juventus e Atalanta, alla prodezza di Sulemana ha risposto Cabal, entrato nella ripresa. Un punto a testa, la Juventus si piazza momentaneamente al secondo posto, a quota 11. Quinto posto per i nerazzurri a quota 9, ancora imbattuti in campionato così come i bianconeri: nel prossimo turno la sfida al Como, ma prima il match contro il Bruges di Champions League. La Signora sfiderà il Villarreal, poi il big match col Milan dell'ex Allegri. I padroni di casa si sono presentati col solito 3-4-2-1, a vincere il ballottaggio in attacco è stato Openda, supportato da Yildiz e Adzic. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Atalanta frena la Juventus, a Torino finisce 1-1