L’asta per l’ex Ilva è stata un fallimento nonostante le 10 offerte

Sono 10 le offerte per l'acquisizione degli asset di ex Ilva pervenute ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. La partita per l'intero complesso siderurgico si gioca tra due colossi statunitensi: Bedrock Industries e la cordata Flacks Group + Steel Business Europe. Le altre otto proposte riguardano invece l'acquisto di singoli asset (impianti o rami d'azienda). Nonostante la chiusura ufficiale della gara, i commissari hanno lasciato una porta socchiusa: sono disposti a valutare nuove offerte, ma solo se presenteranno condizioni chiaramente più vantaggiose di quelle già sul tavolo. Le dieci offerte.

