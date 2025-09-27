L’artista che ha scolpito la Sardegna
Chi non conosce Francesco Ciusa (Nuoro 1883 – Cagliari 1949), a cui lo Spazio Ilisso di Nuoro dedica la maggiore mostra monografica mai prima allestita (a cura di Elena Pontiggia, fino al prossimo 5 aprile), troppo poco sa della scultura italiana del Novecento. Dopo studi specifici a Firenze dove apprezza soprattutto lo scultore d’origine siciliana Domenico Trentacoste, Ciusa torna ben presto nella sua isola da dove non se ne sarebbe più andato, anche se muovendosi prevalentemente fra Sardegne diverse da quella natale: la Nuoro di Grazia Deledda, dell’amico poeta Sebastiano Satta e del pittore Antonio Ballero, pioniere del folclorismo modernista che impronta la migliore pittura sarda di inizio secolo. 🔗 Leggi su Panorama.it
