L’arte terapeutica di Bai Yiyi | energia e materia si fondono nella mostra Healing a Milano

Ci sono momenti in cui l’arte diventa un ponte tra mondi apparentemente distanti. È quello che accade nelle opere di Bai Yiyi, l’artista cinese di trentadue anni che dal 1° ottobre porta a Milano la sua prima personale italiana, “Healing”, presso la Galleria Poggiali in Foro Buonaparte. La tecnica che unisce oriente e occidente. Shanghai è la sua base, ma il linguaggio di Bai Yiyi parla una lingua universale. Le sue tele nascono da una tecnica puntinista rivoluzionaria che fonde il dian hua della pittura classica cinese con la pixelazione digitale contemporanea. Non è semplice decorazione: ogni punto di colore è una particella di energia che vibra sulla superficie, creando opere luminose dove i confini tra corpo e spirito si dissolvono in un unico flusso cosmico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

