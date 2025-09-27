L' arte di catturare il cielo serata con Lorenzo Sestini

Gli Sfocati sono orgogliosi di ospitare Lorenzo Sestini di ArezzoMeteo e Astrofili Arezzo per la serata "Astrometeo: l'arte di catturare il cielo". L'appuntamento è fissato per mercoledì 8 ottobre alle ore 21 in via di Beccheria (cancello di fronte al locale Tabac). L'ingresso è libero.

