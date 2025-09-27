L' arte di catturare il cielo serata con Lorenzo Sestini
Gli Sfocati sono orgogliosi di ospitare Lorenzo Sestini di ArezzoMeteo e Astrofili Arezzo per la serata “Astrometeo: l’arte di catturare il cielo”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 8 ottobre alle ore 21 in via di Beccheria (cancello di fronte al locale Tabac). L’ingresso è libero. Nel corso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: arte - catturare
Basta palline bianche! Ecco come catturare la Luna come se fosse un’opera d’arte
Il lavoro nostro lavoro consiste nel catturare immagini che raccontano storie, trasmettono emozioni e documentano i momenti più belli dei nostri clienti. È un’arte che combina abilità tecniche e sensibilità creativa… Se poi lo fai ai Caraibi, è fighissimo #photo - facebook.com Vai su Facebook
Costellazioni tra cielo e arte - Venerdì 19 settembre, alle 21, presso la Galleria dell'Accademia Tadini a Lovere si terrà una serata condotta dalla Guida Ambientale ed Astrofilo Nicola Locatelli. Lo riporta ecodibergamo.it
Costellazioni tra cielo e arte - Sabato 20 settembre, alle 21, presso la Galleria dell'Accademia Tadini a Lovere si terrà una serata condotta dalla Guida Ambientale ed Astrofilo Nicola Locatelli. Riporta ecodibergamo.it