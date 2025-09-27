Milano si pone la domanda più attuale e più scomoda: ci vestiamo ancora per sedurre o no? Le passerelle per la primavera-estate 2026 rispondono con quattro visioni distinte, tutte intrecciate da un enigma universale: il desiderio non si è spento, ma si fa sempre più sfuggente, come un profumo leggero nell’aria. Tod’s, sotto la guida di Matteo Tamburini, trasforma in abiti la grazia silenziosa e l’erotismo sofisticato tipici delle fotografie di fine estate di Claude Nori. Pellami sottili come seta, capaci di librarsi nel vento come vele leggere, rivestono giacche sahariane e linee fluide che disegnano una passionalità aristocratica mai ostentata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'arte della seduzione. Il desiderio sfuggente, la grazia del romanticismo