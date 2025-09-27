L’arte che ritorna Festa a Palazzo Ducale per due opere di Dolci

Il viaggio di Massa verso la destinazione di Capitale della Cultura italiana passa attraverso – tutte – le sue bellezze. Alcune delle quali sono ’di ritorno’ a casa, come le due opere da ieri di nuovo nella cappella di Palazzo Ducale, dove erano custodite da un secolo. I dipinti di Carlo Dolci “La Madonna addolorata“ e “La Vergine annunciata“ – che dal 2012 erano custoditi alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, dove sono stati restaurati – sono stati consegnati in una cerimonia che si è svolta nelle Sale di rappresentanza dell’Ufficio territoriale del Governo. "Spesso la cultura viene citata come incasellata in settore, limitata alle sue sedi principali – ha detto il Prefetto Guido Aprea – In realtà è ovunque e dev’essere ovunque condivisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

