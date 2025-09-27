L’Arezzo sfata il tabù Carpi e resta in vetta tra emozioni e fatica
L’Arezzo supera il Carpi, contro il quale non vinceva in casa da quasi 60 anni, e si conferma al primo posto in classifica, pur continuando a complicarsi la vita da sola. Dopo tre gare senza subire reti, nelle quattro successive gli amaranto sono sempre andati in svantaggio, riuscendo comunque a ribaltare il risultato in tre occasioni. Anche oggi il gol subito nasce da un errore individuale: Venturi sbaglia un appoggio, liberando l’avversario che segna senza difficoltà. I frequenti passaggi al portiere, in presenza di una pressione alta avversaria, possono facilmente generare queste situazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: arezzo - sfata
Carnevale I FIGLI DI BOCCO 15-16 febbraio 2025 a Castiglion Fibocchi (Arezzo) Quota per persona € 220,00 (supplemento singola € 25,00) ? Il programma Sabato 15 febbraio: Formia - Arezzo Partenza in prima mattinata per raggiungere Arezzo, pranzo - facebook.com Vai su Facebook