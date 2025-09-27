L' appello di Mattarella a Flotilla | Non rischiate andate a Cipro Gli attivisti se ne infischiano

Iltempo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A scherzare col fuoco ci si brucia, recita un antico (e saggio) detto popolare. E quando persino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, decide di intervenire, ogni persona dotata di buon senso dovrebbe capire che la misura è colma. Ed è il momento di fare un passo indietro. Dovrebbe, appunto. Ieri il Capo dello Stato ha lanciato un appello agli attivisti della Flotilla: «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

l appello di mattarella a flotilla non rischiate andate a cipro gli attivisti se ne infischiano

© Iltempo.it - L'appello di Mattarella a Flotilla: “Non rischiate, andate a Cipro”. Gli attivisti se ne infischiano

In questa notizia si parla di: appello - mattarella

L’appello di Mattarella alla Francia:: "Attuare l’intesa è una priorità"

Gaza, il nuovo appello di Mattarella: “Basta stragi dove si prega e dove si lotta per un pezzo di pane”

Mattarella, l’appello al Forum di Cernobbio: “Il mondo ha bisogno dell’Europa”

appello mattarella flotilla rischiateFlotilla, l'appello di Mattarella: “Non rischiate, andate a Cipro”. Gli attivisti se ne infischiano - A scherzare col fuoco ci si brucia, recita un antico (e saggio) detto popolare. Lo riporta iltempo.it

appello mattarella flotilla rischiateFlotilla, l'appello di Sergio Mattarella: "Non rischiate l'incolumità" - Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha rivolto un invito agli attivisti della Flotilla: "Evitate rischi". Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Appello Mattarella Flotilla Rischiate