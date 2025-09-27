L' appello di Mattarella a Flotilla | Non rischiate andate a Cipro Gli attivisti se ne infischiano
A scherzare col fuoco ci si brucia, recita un antico (e saggio) detto popolare. E quando persino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, decide di intervenire, ogni persona dotata di buon senso dovrebbe capire che la misura è colma. Ed è il momento di fare un passo indietro. Dovrebbe, appunto. Ieri il Capo dello Stato ha lanciato un appello agli attivisti della Flotilla: «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona. 🔗 Leggi su Iltempo.it
