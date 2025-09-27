Lanciano bombe contro la sala bingo terrore in serata

Napolitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violento episodio la scorsa notte a Cercola. Erano le 00.45 quando, davanti a una sala bingo di viale Europa, ignoti a bordo di un’auto hanno lanciato un ordigno artigianale contro il gabbiotto in legno che si trova all’ingresso del parcheggio. All’interno c’era un addetto alla vigilanza che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lanciano - bombe

Proteste No Tav in Val di Susa: manifestanti lanciano bombe carta e occupano autostrada

lanciano bombe contro salaBombe contro il gabbiotto dei vigilantes di una sala bingo: paura nel Napoletano - Prima hanno lanciato un ordigno nei pressi di un gabiotto che si trovava davanti al parcheggio di una sala bingo. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lanciano Bombe Contro Sala