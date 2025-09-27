Lana Del Rey e la Chirurgia Estetica | Scopri la Verità sul Suo Intervento

Donnemagazine.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lana Del Rey svela i suoi segreti di bellezza e parla dei trattamenti estetici che utilizza. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

“Non è chirurgia estetica, non sono mai stata sotto i ferri o sotto anestesia in vita mia. Per il naso ho usato un filler”: così Lana Del Rey risponde a un commentatore

La cantante risponde alle speculazioni dei fan su Instagram: 'Non sono mai stata sotto i ferri o in anestesia in vita mia' ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

10 anni di Born to Die : Lana del Rey e l’ossessione della nostalgia - Un po’ Nancy Sinatra, un po’ diva americana degli anni cinquanta che esce da una TV in bianco e nero e viene catapultata nell’estetica ... Lo riporta vanityfair.it

