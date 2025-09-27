Lamborghini Revuelto unica per Esteban Ocon è una Mansory Initiate

L'azienda tedesca, specializzata nella rielaborazione di auto ad alte prestazioni, e il francese del team Haas di Formula 1 hanno stretto un nuovo accordo. La Lamborghini Revuelto ha 1.070 Cv complessivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lamborghini Revuelto unica per Esteban Ocon, è una Mansory Initiate

Lamborghini Revuelto Opera Unica protagonista a Shanghai - off dedicata alla Cina e basata sulla Revuelto, la Casa di Sant'Agata Bolognese ha ribadito il valore creativo e ... Da ansa.it