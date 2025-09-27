L’allenatore del Pineto Tisci | Questi biancorossi sono imprevedibili

"Il Rimini è un altro avversario imprevedibile". Ivan Tisci (foto) non entra nelle pieghe dei problemi in casa biancorossa. Ma guarda a quello che la squadra di D’Alesio, pur tra mille difficoltà, è riuscita a fare sin qui. Magari non tanto dal punto di vista dei risultati, ma da quello delle prestazioni sì. "E’ una squadra viva che sta dando del filo da torcere a tutti – dice l’allenatore del Pineto – Non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo affrontarli col giusto rispetto, senza guardare la classifica. Dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo sempre fatto, tolta la parentesi con l’Ascoli". Sconfitta, però, che mister Tisci ha già messo all’angolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

