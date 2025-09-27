L' allarme di Zelensky | Putin si prepara ad attaccare un altro paese europeo

Iltempo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Putin si prepara ad attaccare un altro paese europeo. Non aspetterà che la guerra in Ucraina finisca”. A lanciare l'allarme è Volodymyr Zelensky dopo l'avvistamento di droni in Danimarca, Polonia e Romania. “Il Cremlino sta verificando la capacità dell'Europa di proteggere il proprio spazio aereo e sta testando le difese della Nato”, ha sostenuto il presidente ucraino parlando a Kiev dopo l'incontro avuto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine dell'ottantesima assemblea delle Nazioni Unite, che si tenuta nei giorni scorsi a New York, “La Russia si sta preparando per un conflitto più grande”, insiste Zelensky. 🔗 Leggi su Iltempo.it

l allarme di zelensky putin si prepara ad attaccare un altro paese europeo

© Iltempo.it - L'allarme di Zelensky: "Putin si prepara ad attaccare un altro paese europeo"

In questa notizia si parla di: allarme - zelensky

I leader Ue alla Casa Bianca. Sirene d'allarme a Kiev. Zelensky: «Putin umilia la pace»

I leader Ue arrivano alla Casa Bianca. Sirene d'allarme a Kiev prima del vertice con Trump. Zelensky: «Putin umilia la pace»

Zelensky da Trump alla Casa Bianca per il vertice chiave: «Sì a una nuova architettura di sicurezza». Allarme attacco aereo su Kiev

allarme zelensky putin preparaIl discorso di Zelensky all'Onu: "Putin vuole allargare guerra, diritto internazionale al collasso" - L'Ucraina è stata solo la prima, i droni russi stanno già volando per tutta l'Europa' ... Lo riporta msn.com

Putin: «Se Zelensky è pronto a un colloquio, allora venga a Mosca» - Durante la conferenza stampa tenuta a Pechino al termine della visita ufficiale in Cina, Vladimir Putin ha dichiarato: «Se Zelensky è pronto al meeting, che venga a Mosca», ha affermato, specificando ... lettera43.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Allarme Zelensky Putin Prepara