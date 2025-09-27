L' allarme di Zelensky | Putin si prepara ad attaccare un altro paese europeo
“Putin si prepara ad attaccare un altro paese europeo. Non aspetterà che la guerra in Ucraina finisca”. A lanciare l'allarme è Volodymyr Zelensky dopo l'avvistamento di droni in Danimarca, Polonia e Romania. “Il Cremlino sta verificando la capacità dell'Europa di proteggere il proprio spazio aereo e sta testando le difese della Nato”, ha sostenuto il presidente ucraino parlando a Kiev dopo l'incontro avuto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine dell'ottantesima assemblea delle Nazioni Unite, che si tenuta nei giorni scorsi a New York, “La Russia si sta preparando per un conflitto più grande”, insiste Zelensky. 🔗 Leggi su Iltempo.it
