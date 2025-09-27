L' allarme di Nordio | Così avremmo una Repubblica dei pm

Il terzo dei quattro sì alla separazione delle carriere è arrivato pochi giorni fa in parlamento ma Carlo Nordio sa che alla fine dell’iter costituzionale la sorte della riforma della giustizia sarà appesa al referendum confermativo, che molti prevedono per marzo prossimo. Così, il ministro della Giustizia lancia un avvertimento pesante: "Se dovesse vincere il 'no', se ci fosse l'alleanza con la magistratura, non sarebbe una vittoria del centrosinistra, ma delle Procure e noi torneremmo ancora a una Repubblica sottomessa o condizionata dai magistrati e questo sarebbe un vulnus per la stessa parte politica che lo ha sostenuto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

