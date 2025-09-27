L' allarme di Nordio | Così avremmo una Repubblica dei pm
Il terzo dei quattro sì alla separazione delle carriere è arrivato pochi giorni fa in parlamento ma Carlo Nordio sa che alla fine dell’iter costituzionale la sorte della riforma della giustizia sarà appesa al referendum confermativo, che molti prevedono per marzo prossimo. Così, il ministro della Giustizia lancia un avvertimento pesante: "Se dovesse vincere il 'no', se ci fosse l'alleanza con la magistratura, non sarebbe una vittoria del centrosinistra, ma delle Procure e noi torneremmo ancora a una Repubblica sottomessa o condizionata dai magistrati e questo sarebbe un vulnus per la stessa parte politica che lo ha sostenuto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: allarme - nordio
L’allarme dell’Anm per i ritardi sul Pnrr: “Rischio concreto di perdere miliardi, ma Nordio pensa a separare le carriere”
Carceri, per Nordio 46 suicidi “non sono un allarme”: “Dato 2025 sotto la media”. Pd: “Cinismo senza limiti”
La parlamentare sarda Francesca Ghirra lancia l'allarme, il testo di Carlo Nordio conferma: "I lavori del fabbricato Servizi sono in corso sotto la direzione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la conclusione dei lavori è prevista entro il corrente anno" Vai su Facebook