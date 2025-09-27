L’alba uno spettacolo per cuori puri
SANTA CESAREA TERME - La nostra lettrice Antonella Fuso ha condiviso questo scatto di Santa Cesarea Terme, accompagnato dal seguente messaggio: “È raffigurata l’alba e, come si può notare, sullo sfondo c’è un soffice cuore di nuvola a rendere magico questo spettacolo della natura. Perché l’alba è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: alba - spettacolo
