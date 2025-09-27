L’aeroporto di Rimini tratta con Ryanair nuove rotte pronte a decollare Dal 2026 debutta il volo da Madrid

Rimini, 27 settembre 2025 – Missione a Hong Kong per portare nuovi voli al ’Fellini’ dall’anno prossimo. L’ad dell’aeroporto, Leonardo Corbucci, e il direttore dell’Apt, Emanuele Burioni, sono volati in Asia per partecipare a Routes word, la più importante convention internazionale nel settore del trasporto aereo, che riunisce ogni anno i vertici dei principali aeroporti e compagnie aeree del mondo. L’edizione 2025 si è svolta in questi giorni a Hong Kong (la manifestazione si è conclusa ieri). All’evento era presente anche la delegazione riminese, con due obiettivi: prepararsi al meglio all’edizione 2026 di Routes Europe, convention europea che l’anno prossimo si terrà proprio qui a Rimini, e cercare di chiudere alcune delle trattative in corso per le nuove rotte del 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

