Ladro in parrocchia Sorpreso e arrestato Il sospetto è che sia l’autore degli altri colpi
È stato sorpreso nella notte di martedì mentre tentava di forzare il portone della chiesa di San Pietro Apostolo a Grignano, a Prato. I carabinieri di Prato hanno arrestato in flagranza Matteo Tosi, 33 anni, residente a Quarrata e già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di uno zaino con diversi attrezzi da scasso, tra cui un piede di porco. L’arresto è già stato convalidato dal tribunale di Prato su richiesta della procura, guidata da Luca Tescaroli. Il fermo arriva dopo settimane di preoccupante escalation di furti e tentati furti ai danni di diverse chiese della provincia pratese ma anche in tutto il territorio della provincia di Pistoia dove i furti sono stati ben undici in poco tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ladro - parrocchia
