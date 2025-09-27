Ladri rubano trolley sul treno a Gabriella Golia e al marito lo sfogo della conduttrice | È vergognoso

Derubati del trolley a Roma mentre viaggiavano su un treno Frecciarossa. Vittime dei ladri Gabriella Golia e il marito e medico Marco Alloisio. La storica conduttrice e presentatrice televisiva ha poi denunciato quanto accaduto sulla propria pagina Instagram: "Sono sconvolta. Sul Frecciarossa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: ladri - rubano

Furto nella casa della vedova di Domenico Modugno: i ladri rubano la cassaforte

“Sono volati colpi, calci e sedie”: rubano un’aragosta dal ristorante, il titolare li insegue e scoppia la lite furibonda. Ma c’è il lieto fine (non per i ladri)

Ladri senza cuore, rubano i pomodori dall’orto della Rems

Raid dei ladri di rame a Borgomanero, dove rubano le canaline di raccolta dell’acqua piovana montate nei cimiteri delle frazioni di San Marco e di Santa Cristina, e il sindaco annuncia il ... - facebook.com Vai su Facebook

Ladri senza cuore, rubano i pomodori dall’orto della Rems - X Vai su X

Roma, derubavano turisti sui treni: arrestati a Firenze “Bonnie e Clyde”. Colpi a Termini e Tiburtina - Gli agenti della Polfer li hanno fermati e arrestati a Firenze, alla stazione Santa Maria Novella, dove stavano ... Riporta ilmessaggero.it

Ladri d'appartamento, dalla siringa con l'acido alla colla nella serratura: le tecniche dei ladri su TikTok - Un filo di silicone trasparente, un piccolo segno di pennarello vicino al campanello, un foglietto di carta piegato lasciato tra la porta e il telaio, qualche goccia di colla vinilica sulla serratura. Segnala ilmessaggero.it