Ladri in azione all' istituto Giovanni Amendola di Sarno | l' ira di Odierna

Nuovo furto in una scuola dell’Agro nocerino-sarnese: ignoti, nella notte, hanno preso di mira l'Istituto Comprensivo “Giovanni Amendola” di Sarno. A denunciare l'accaduto, Sebastiano Odierna, consigliere comunale candidato al consiglio regionale della Campania: “Sono amareggiato e profondamente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

