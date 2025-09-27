L’addio a Jacopo e al suo sorriso | Sempre con noi Le moto e le t shirt ai funerali del giovane

San Giuliano Terme (Pisa), 27 settembre 2025 – La chiesa di San Martino a Ulmiano non è riuscita a contenere le tante persone presenti al funerale di Jacopo Gambini, 17 anni, il ragazzo morto nello scontro con la sua moto contro quella di un amico, anche lui deceduto, Leonardo Renzoni. I due funerali si sono svolti entrambi alle 15 di sabato 27 settembre. Per Jacopo c’erano tanti amici. Molti sono arrivati al funerale con moto e motorini, a testimoniare la passione del loro compagno scomparso. Presente anche la scuola frequentata da Jacopo, l’istituto superiore Da Vinci-Fascetti, con la dirigenza e i professori, oltre che i compagni di scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

