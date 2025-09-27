L' addio a Giulia travolta e uccisa dal treno Il ragazzo | Invoco il perdono di chi ce l' ha con me era la mia spalla

Grande commozione per il funerale di Giulia Valgimigli, la 25enne morta in un tragico incidente mercoledì sera a Pinarella di Cervia. La ragazza si trovava nei pressi dei binari, quando è stata colpita da un treno e uccisa in circostanze che sono ancora in fase di preciso accertamento. Ha detto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

