L' addio a Giulia travolta e uccisa dal treno Il ragazzo | Invoco il perdono di chi ce l' ha con me era la mia spalla

Forlitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande commozione per il funerale di Giulia Valgimigli, la 25enne morta in un tragico incidente mercoledì sera a Pinarella di Cervia. La ragazza si trovava nei pressi dei binari, quando è stata colpita da un treno e uccisa in circostanze che sono ancora in fase di preciso accertamento. Ha detto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: addio - giulia

La cena, i paparazzi, la squalifica, l'addio: la storia d'amore tra Andrea Iannone e Giulia de Lellis

L’addio commosso a Giulia Simi

Addio a Elena Lucia Parmegiani, madre della collega Giulia Zaccariello. L’abbraccio delle redazioni

L'addio a Giulia, travolta e uccisa dal treno. Il ragazzo: "Invoco il perdono di chi ce l'ha con me, era la mia spalla" - Grande commozione per il funerale di Giulia Valgimigli, la 25enne morta in un tragico incidente mercoledì sera a Pinarella di Cervia. Lo riporta forlitoday.it

addio giulia travolta uccisaTragedia a Pinarella: Giulia Valgimigli travolta e uccisa dal treno a 25 anni. Era con un ragazzo sui binari - Incidente nella frazione di Cervia, è successo all'altezza del passaggio a livello di via Malva Sud. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Giulia Travolta Uccisa