L’addio a Giorgia e Milena | una comunità stretta nel dolore

Una chiesa e una piazza troppo piccole per contenere l’abbraccio di Paderno d’Adda: nel pomeriggio tantissime persone hanno salutato Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due 21enni travolte e uccise a Brivio. Accanto alle famiglie, alle due bare bianche e alla loro foto insieme, ha pregato. 🔗 Leggi su Quicomo.it