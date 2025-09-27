L’addio a Giorgia e Milena | una comunità stretta nel dolore

Quicomo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una chiesa e una piazza troppo piccole per contenere l’abbraccio di Paderno d’Adda: nel pomeriggio tantissime persone hanno salutato Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due 21enni travolte e uccise a Brivio. Accanto alle famiglie, alle due bare bianche e alla loro foto insieme, ha pregato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: addio - giorgia

Paderno d’Adda, oggi il funerale delle due ragazze travolte: Giorgia e Milena, insieme nel momento dell’addio

Una folla in lacrime per l'addio a Giorgia e Milena: "Non vi dimenticheremo"

Addio a Celso Valli, storico produttore di Vasco, Eros, Pausini e Giorgia

Cerca Video su questo argomento: L8217addio Giorgia Milena Comunit224