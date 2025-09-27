L’addio a don Sozzi | Sacerdote che ha praticato la carità

Si è spento ieri mattina, all’età di 68 anni, don Mario Sozzi, cofondatore, insieme a don Chino Pezzoli, della comunità " Promozione Umana " per il recupero dei tossicodipendenti. Il religioso, che da anni lottava contro una grave malattia, "si è preparato a tornare alla casa del Padre con grande serenità", dice don Chino, che di lui ricorda "lo spirito caritatevole e la disponibilità verso i poveri". Originario del Varesotto, approdato nel Sud Milano quando ha iniziato ad occuparsi di tossicodipendenze, ossia negli anni Novanta, don Sozzi "ha praticato la fede, la speranza e la carità nell’aiuto ai più fragili - ancora don Chino -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

