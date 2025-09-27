L’addio a don Sozzi | Sacerdote che ha praticato la carità
Si è spento ieri mattina, all’età di 68 anni, don Mario Sozzi, cofondatore, insieme a don Chino Pezzoli, della comunità " Promozione Umana " per il recupero dei tossicodipendenti. Il religioso, che da anni lottava contro una grave malattia, "si è preparato a tornare alla casa del Padre con grande serenità", dice don Chino, che di lui ricorda "lo spirito caritatevole e la disponibilità verso i poveri". Originario del Varesotto, approdato nel Sud Milano quando ha iniziato ad occuparsi di tossicodipendenze, ossia negli anni Novanta, don Sozzi "ha praticato la fede, la speranza e la carità nell’aiuto ai più fragili - ancora don Chino -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: addio - sozzi
Addio a Robert Redford. Il grande attore si è spento all'età di 89 anni Il leggendario attore e regista è spirato nel sonno nella sua casa nello Utah #RIPRobertRedford - facebook.com Vai su Facebook
San Giuliano, la comunità di don Chino Pezzoli piange la perdita di Don Mario Sozzi - COMMOZIONE Il sacerdote 68enne è stato un pilastro del Centro di ascolto di via Crociate ... Come scrive ilcittadino.it
Don Jordan Coraglia, il sacerdote calciatore arrestato a Brescia per pedopornografia: migliaia di foto sul telefono. Incontrò Papa Francesco nel 2019 - Don Jordan Coraglia, parroco a Castelcovati, in provincia di Brescia, aveva scambiato migliaia di foto e video di minorenni in ... Segnala ilmessaggero.it