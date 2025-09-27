L’addio a Christian Sanremo e fotoromanzi il sorriso degli anni ’80

Quotidiano.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome d’arte glielo suggerì Mina. Perché Gaetano Cristiano Rossi era troppo lungo e cacofonico. Meglio quel “Christian” con cui il cantante, portato via ieri al Policlinico di Milano da un’ emorragia cerebrale all’età di 82 anni, avrebbe spadroneggiato in classifica per buona parte degli anni Ottanta, grazie anche a sei Festival di Sanremo e al terzo posto nel 1984 di Cara, rimasto il suo più grande successo assieme a Daniela. L’allure romantica del personaggio che Christian-Cristiano si portava incollato addosso e il suo modo affettato di stare sulla scena spinse alcuni a definirlo la risposta italiana a Julio Iglesias. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217addio a christian sanremo e fotoromanzi il sorriso degli anni 821780

© Quotidiano.net - L’addio a Christian. Sanremo e fotoromanzi, il sorriso degli anni ’80

In questa notizia si parla di: addio - christian

Christian Horner e la lezione di un addio inatteso: cosa può insegnare a chi ambisce al successo?

Addio a Christian Panicucci: l’uomo che ha acceso le notti del Mamamia e scritto la storia LGBTQIA+ in Italia

Addio a Christian, 'Iglesias italiano'

l8217addio christian sanremo fotoromanziL’addio a Christian. Sanremo e fotoromanzi, il sorriso degli anni ’80 - Fu definito “la risposta italiana a Julio Iglesias“ e “il cantante del Papa“. Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: L8217addio Christian Sanremo Fotoromanzi