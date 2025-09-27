Il nome d’arte glielo suggerì Mina. Perché Gaetano Cristiano Rossi era troppo lungo e cacofonico. Meglio quel “Christian” con cui il cantante, portato via ieri al Policlinico di Milano da un’ emorragia cerebrale all’età di 82 anni, avrebbe spadroneggiato in classifica per buona parte degli anni Ottanta, grazie anche a sei Festival di Sanremo e al terzo posto nel 1984 di Cara, rimasto il suo più grande successo assieme a Daniela. L’allure romantica del personaggio che Christian-Cristiano si portava incollato addosso e il suo modo affettato di stare sulla scena spinse alcuni a definirlo la risposta italiana a Julio Iglesias. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'addio a Christian. Sanremo e fotoromanzi, il sorriso degli anni '80