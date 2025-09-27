L' Aca presenta il bilancio 2024 | 80 milioni di ricavi investimenti per 19 milioni

80 milioni di ricavi, investimenti per 19 milioni e posizione finanziaria in crescita: questi i risultati del bilancio 2024 presentati dall'Aca nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato la presidente Giovanna Brandelli, il consigliere Pierpaolo Canzano e il direttore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: presenta - bilancio

Von der Leyen presenta la proposta di bilancio settennale dell’Ue: “Quintuplicati i fondi per la Difesa”

Bilancio Ue, von der Leyen presenta proposta: “2mila miliardi per una nuova era”

Ue presenta bilancio da 2mila miliardi, meno risorse per l’agricoltura, Coldiretti: “Disastro annunciato”

Anche #camcomtorino presente alla presentazione del Bilancio di mandato della Camera di commercio di Alessandria-Asti: le #cameredicommercio strumenti fondamentali per lo sviluppo del territorio. @unioncamere @Unioncamere_Pie @GBolatto - X Vai su X

La cooperativa Ama-Aquilone presenta il bilancio sociale: "L’età media dei nostri ospiti è salita" Vai su Facebook

ACA PESCARA, UN BILANCIO DA RECORD, 80 MILIONI DI RICAVI E INVESTIMENTI PER 19 - PESCARA – Questa mattina è stato illustrato il bilancio consuntivo di esercizio 2024 dell’Aca di Pescara del corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato la presidente Giovanna Brandell ... abruzzoweb.it scrive

Aca approva il bilancio "migliore di sempre", 80 milioni di euro - "Abbiamo approvato il bilancio migliore di sempre, anche se nel 2024 ci sono stati problemi di siccità". Lo riporta msn.com