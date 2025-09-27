Nuove avventure e sorprese per le ‘Cucitrici’ di Voltana in questo nuovo anno: da mesi già impegnate nell’allestimento e nella progettazione degli addobbi per il Natale 2025, hanno raccolto gli stimoli e gli inviti arrivati da più parti e deciso di cimentarsi anche in collaborazioni di volontariato. "Lo scorso anno, nel periodo natalizio – racconta Serena Sassi, insegnante referente per la scuola dell’infanzia ‘Arcobaleno’ di Voltana –, siamo andati con i bambini a visitare le vie del paese per ammirare i bellissimi alberi di Natale realizzati dalle ‘Cucitrici’: da qui l’idea di organizzare laboratori per far conoscere questo fantastico gruppo e il suo lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Laboratori e ricami ‘Cucitrici’ in azione